Bahnhof weiträumig abgesperrt

Vermeintliche gefundene Bombe entpuppt sich als Betonbauteil

Bei Bauarbeiten wird am Bahnhof Offenburg ein vermeintlicher Blindgänger gefunden. Am frühen Morgen gibt es Entwarnung. Welche Auswirkungen hatte der Einsatz?

Der Bahnhof wurde nach dem Fund sicherheitshalber gesperrt. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Der Bahnhof wurde nach dem Fund sicherheitshalber gesperrt. (Symbolbild)

Offenburg (dpa/lsw) - Ein vermeintlich gefundener Blindgänger hat sich am Offenburger Bahnhof als harmloses Betonbauteil entpuppt. Arbeiter hatten den Gegenstand in der Nacht zu Ostersonntag bei Bauarbeiten im Bereich der Gleise 1 und 2 gefunden, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin seien die Baumaßnahmen eingestellt und das Gelände geräumt worden. Auch eine Straße wurde sicherheitshalber gesperrt.

Ein Experte des Kampfmittelbeseitigungsdienstes begutachtete den Fund und gab in den frühen Morgenstunden schnell Entwarnung. Die Sperrung des Bahnhofes hatte keine Auswirkungen auf den Schienenverkehr. Der Bahnhof ist wegen eines Umbaus ohnehin komplett gesperrt.

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