Vermisste Frau tot in Teich gefunden
Nach intensiver Suche wird die Leiche einer 51-Jährigen entdeckt. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es laut Polizei bislang nicht.
Biebergemünd (dpa/lhe) - Eine seit Sonntag vermisste 51 Jahre alte Frau ist in Biebergemünd (Main-Kinzig-Kreis) tot aufgefunden worden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei liegen derzeit keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor, teilten die Beamten mit. Die Frau aus Biebergemünd wurde den Angaben zufolge am Montagabend in einem kleinen Teich entdeckt. Derzeit geht die Polizei von einem Unfall aus.
Die Polizei hatte mit großem Aufwand nach der Vermissten gesucht. Dabei wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt. Zur Klärung der genauen Todesursache soll die Leiche obduziert werden.