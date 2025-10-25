Bickenbach: 78-Jährige mit schwarzem Auto vermisst
Eine 78-jährige Frau aus Bickenbach hat am Freitagabend ihr Zuhause verlassen und wird seitdem vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.
Bickenbach. Eine 78-Jährige hat am Freitagabend ihr Zuhause mit einem schwarzen Fiat Punto mit dem Kennzeichen DA-HI 4182 verlassen. Nach Polizeiangaben fehlt von der Frau jede Spur. Es sei nicht auszuschließen, dass sich die Seniorin in einem hilflosen Zustand befindet und dringend Hilfe benötigt.
Ilse Heil ist etwa 165 bis 170 Zentimeter groß, hat eine schlanke Statur und kurze graue Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine rote Steppjacke, blaue Jeans und schwarze Stiefel.
Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei verliefen ohne Erfolg. Ein Foto der Vermissten liegt vor.
Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise und nimmt diese unter der Rufnummer 06157 95090 entgegen.