Vermisste Scarlett: Vater gibt Hoffnung weiter nicht auf

Todtmoos/Bad Lippspringe (dpa) - Rund sechs Jahre nach dem Verschwinden seiner Tochter fährt Ralf Salice Ende der Woche wieder von Ostwestfalen in den Südschwarzwald - zum vierten Mal in diesem Jahr. Es ist der Ort, an dem Scarlett Salice das letzte Mal gesehen wurde - auf den Überwachungsaufnahmen eines Supermarkts in Todtmoos am 10. September 2020. Seitdem fehlt von der damals 26-Jährigen aus Bad Lippspringe jede Spur.

Scarlett war zur letzten Etappe ihrer Wandertour am Schluchtensteig aufgebrochen. Es war ihrem Vater zufolge ihre erste Wanderung allein mit Zelt. Als sie nicht wie verabredet bei einer Freundin ankam, meldete ihre Familie sie als vermisst. Was folgte, war eine aufwendige Suchaktion - Polizei, Bergwacht, Feuerwehr, Hubschrauber, Drohnen, Hundestaffeln. Auch «Aktenzeichen XY» berichtete.

Zweieinhalb Jahre nach ihrem Verschwinden wurde das Todesermittlungsverfahren eingestellt - es gibt laut Polizei keine Hinweise auf eine Straftat. Der Vermisstenfall aber bleibt weiter offen. Monatlich gehen einem Sprecher des Polizeipräsidiums Freiburg zufolge im Schnitt noch immer drei bis vier neue Hinweise ein. Insgesamt sei man nun bei 641 Hinweisen. «Der entscheidende Durchbruch fehlt bislang», so der Sprecher.

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