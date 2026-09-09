Sechs Jahre nach Verschwinden

«Da ist einfach nichts» – Vater sucht vermisste Scarlett

Noch immer fehlt von Scarlett Salice jede Spur. Im Jahr 2020 verschwand die junge Frau beim Wandern im Südschwarzwald. Ihr Vater gibt nicht auf und sucht weiter nach ihr.

Seit sechs Jahren fehlt von Scarlett jede Spur. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Seit sechs Jahren fehlt von Scarlett jede Spur.

Todtmoos/Bad Lippspringe (dpa) - Vor rund sechs Jahren brach Scarlett Salice zur letzten Etappe auf ihrer Wandertour durch den Südschwarzwald auf – und kam nie an ihrem Ziel an. Am 10. September 2020 wurde die damals 26-Jährige das letzte Mal nachweislich gesehen, auf den Überwachungsaufnahmen eines Supermarkts in Todtmoos (Landkreis Waldshut). Seitdem fehlt von der jungen Frau aus dem ostwestfälischen Bad Lippspringe jede Spur.

Ihr Vater Ralf Salice sucht immer noch nach seiner Tochter. Am kommenden Wochenende wird er erneut von Paderborn nach Todtmoos fahren – nach eigener Aussage zum vierten Mal in diesem Jahr. Mehrere Menschen werden ihn begleiten: Freiwillige, die sich kurz nach dem Verschwinden von Scarlett in einer Suchgruppe zusammengefunden haben. «Die haben auch alle Familie und Jobs», sagte er. «Und die nehmen sich trotzdem diese Zeit.» Das könne Salice ihnen nie genug danken. Die Facebook-Gruppe «Bitte findet Scarlett» zählt mittlerweile fast 4.700 Mitglieder.

Todesermittlungsverfahren nach zweieinhalb Jahren eingestellt

Selbst wenn Salice nicht dabei ist, kommt immer wieder eine Suchgruppe zusammen. Unter anderem mit Metalldetektoren, Drohnen und Kletterausrüstung suchen sie in teils schwer zugänglichen Bereichen des Schluchtensteigs, zu dem Scarlett für die letzte Etappe ihrer Tour aufgebrochen war. Ihrem Vater zufolge war es die erste Wanderung mit Zelt, die seine Tochter alleine unternommen hat. Als sie nicht wie verabredet bei einer Freundin ankam, meldete ihre Familie sie als vermisst.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Die Suche damals war umfangreich: Polizei, Bergwacht, Feuerwehr, Hundestaffeln, Hubschrauber, Drohnen. Auch in der ZDF-Fernsehsendung «Aktenzeichen XY... Vermisst» war ihr Verschwinden Thema. Das Todesermittlungsverfahren wurde schließlich zweieinhalb Jahre nach Scarletts Verschwinden eingestellt – weil es keinen Hinweis auf eine Straftat gab, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Freiburg erklärte. Es könne weiterhin nicht ausgeschlossen werden, dass die junge Frau in dem steilen, unwegsamen und mit Schluchten durchzogenen Waldgebiet verunglückt ist.

Der Schluchtensteig ist ein beliebtes Ziel für Wanderer im Südschwarzwald. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Der Schluchtensteig ist ein beliebtes Ziel für Wanderer im Südschwarzwald.

Der Vermisstenfall selbst jedoch sei weiterhin offen. «Der entscheidende Durchbruch fehlt bislang», so der Sprecher. Monatlich gehen demnach immer noch im Schnitt drei bis vier neue Hinweise ein, die auch weiterhin bewertet werden – insgesamt seien es mittlerweile 641 Hinweise.

Vater glaubt nicht an Unfall

Ralf Salice hingegen glaubt nicht an einen Unfall. «Sie hatte eine kurze Hose an – sie wäre nicht in Bereiche gegangen, wo Dornen oder Zecken sind», sagte er. Scarlett sei fünf von sechs Etappen planmäßig gelaufen, die letzte sei nicht die herausforderndste gewesen. «Warum sollte sie so abseits gehen?» Wenn sie dort verunglückt wäre, müsste irgendwo etwas von ihr zu finden sein an Ausrüstung oder Kleidung. «Da ist einfach nichts», so Salice. «Solange sie nicht gefunden wurde, kann sie noch leben.»

Im vergangenen Herbst druckte der Fruchtsafthersteller True Fruits vier Wochen lang Scarletts Foto auf Smoothie-Flaschen – in mehr als 30.000 Supermärkten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Handfeste Hinweise ergaben sich dadurch nicht, teilte die Familie anschließend mit. Dennoch sei die Reichweite enorm gewesen – viele Menschen hätten zum ersten Mal von Scarlett erfahren. Eine Belohnung von 100.000 Euro für sachdienliche Hinweise bleibt ausgeschrieben. Die Familie gibt die Hoffnung nicht auf: Sie seien sich sicher, dass es künftig wieder neue Ideen geben werde, die neue Türen öffnen könnten.

An Wanderwegen bei Todtmoos hängen ebenfalls Plakate mit dem Gesicht der jungen Frau. Ein 100 Quadratmeter großes Banner zur Suche nach Scarlett, das True Fruits produziert hatte, habe Salice nach der Aktion behalten. Es entsorgen zu lassen, sei nie infrage gekommen. Lediglich eine so große Fläche zum Platzieren zu finden, sei nicht einfach. «Das Plakat werde ich behalten, solange es nötig ist», sagte Salice.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Vermisste Scarlett: Vater gibt Hoffnung weiter nicht auf
Seit sechs Jahren verschwunden

Vermisste Scarlett: Vater gibt Hoffnung weiter nicht auf

Eine junge Frau aus Ostwestfalen bricht zu einer Wandertour im Schwarzwald auf - und kommt nie bei ihrem Ziel an. Ihre Familie gibt die Suche nach wie vor nicht auf.

09.09.2026

Hinweise auf Flaschen-Aktion – Scarlett bleibt verschwunden
Suchaktion

Hinweise auf Flaschen-Aktion – Scarlett bleibt verschwunden

Eine Suchaktion in mehr als 30.000 Märkten hat neue Hoffnung geweckt: Das Foto der seit fünf Jahren vermissten Scarlett S. erreichte viele Menschen. Hinweise gab es – einen Durchbruch bislang nicht.

23.01.2026

Smoothie-Flaschen sollen bei Suche nach Vermissten helfen
Suchaktion

Smoothie-Flaschen sollen bei Suche nach Vermissten helfen

Mit Fotos auf Getränkeflaschen will ein Hersteller helfen, zwei seit Jahren vermisste Frauen zu finden. Für die Familien der beiden ist es ein kleiner Hoffnungsschimmer.

04.11.2025

Jahrelang vermisst - nun wird Scarlett auf Flaschen gesucht
Suchaktion

Jahrelang vermisst - nun wird Scarlett auf Flaschen gesucht

Mit Fotos auf Getränkeflaschen will ein Hersteller helfen, eine im Schwarzwald vermisste Wanderin und eine Frau aus Hamburg zu finden. Für die Familien der beiden ist es ein kleiner Hoffnungsschimmer.

04.11.2025

Kassel

Polizei sucht nach Araberfohlen: Verdacht auf Diebstahl

Bereits vor drei Wochen verschwand ein wertvolles Pferd von seiner Weide. Seither fehlt jede Spur.

07.03.2024