Vermisste Seniorin in letzter Minute aus Fluss gerettet
Mitten in der Nacht wird eine 74-Jährige als vermisst gemeldet. Polizisten spüren die Seniorin schließlich per Hubschrauber in einem Fluss auf. Warum die Rettung gerade noch rechtzeitig kam.
Elzach (dpa/lsw) - In letzter Minute hat die Polizei eine vermisste Seniorin mitten in der Nacht aus einem Fluss bei Elzach (Kreis Emmendingen) gerettet. Laut Polizeiangaben war die 74-Jährige gegen 2.00 Uhr nachts von einer Pflegeeinrichtung als vermisst gemeldet worden. Aufgrund ihrer Gesundheit sei davon ausgegangen worden, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befinden könnte.
Der Besatzung eines Polizei-Hubschraubers gelang es schließlich, die 74-Jährige gegen 4.45 Uhr in der Elz aufzuspüren. Den Angaben zufolge sei sie stark erschöpft gewesen und habe sich nur noch mit letzter Kraft über Wasser halten können. Weshalb die Seniorin in den Fluss stieg und wie sie aus dem Wasser gerettet werden konnte, wurde zunächst nicht mitgeteilt.