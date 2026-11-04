Suche beendet

Vermisster im Rhein-Neckar-Kreis tot aufgefunden

Ein Mensch wird in Eberbach als vermisst gemeldet. Die Polizei sucht den Vermissten unter anderem mit einem Hubschrauber - dann endet die Suche mit einem tragischen Ergebnis.

Die Polizei suchte mit einem Hubschrauber. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Polizei suchte mit einem Hubschrauber. (Symbolbild)

Eberbach (dpa/lsw) - Ein Vermisster ist bei einer Suchaktion in Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) tot aufgefunden worden. Nach Polizeiangaben suchten die Einsatzkräfte unter anderem mit einem Hubschrauber nach dem Menschen.

Demnach war der Gesuchte am Dienstag als vermisst gemeldet worden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nach Angaben der Polizei nicht vor. Angaben zu dem Toten macht die Polizei zum Schutz der Familie keine.

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