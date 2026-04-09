Überlingen

Vermisster Junge gefährlich nah an Bodenseeufer entdeckt

Eine aufmerksame Zeugin entdeckt am Bodensee einen vierjährigen Jungen in Ufernähe. Ihr Eingreifen verhindert Schlimmeres.

Die Polizei brachte den Jungen heil zu seiner Mutter zurück. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Die Polizei brachte den Jungen heil zu seiner Mutter zurück. (Symbolbild)

Überlingen (dpa/lsw) -  Eine Frau hat nach Polizeiangaben einen vermissten Jungen wohl aus einer gefährlichen Situation am Bodensee gerettet. Sie entdeckte den Vierjährigen am Ufer in Überlingen (Bodenseekreis), wo er seine Klamotten ins Wasser geworfen habe und gefährlich nah am Wasser stand, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin habe sie die Polizei alarmiert, die den Jungen wieder nach Hause zu seiner Mutter brachte.

Der Junge soll zuvor mit seiner Familie unterwegs gewesen und dann mit einem Tretroller abgehauen sein, sagte ein Polizeisprecher. Die Mutter hatte bereits die Polizei angerufen, die eine Suche eingeleitet hatten. Beamte brachten den 4-Jährigen unversehrt nach Hause zu seiner Mutter.

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