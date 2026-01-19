Vermisster Junge gefunden – Verdacht der Kindesentziehung

Frankfurt/Main (dpa) - Nachdem ein Achtjähriger aus Frankfurt wohlbehalten wiedergefunden worden ist, wird gegen die Mutter strafrechtlich wegen des Verdachts der Entziehung Minderjähriger ermittelt. Das teilte die Frankfurter Polizei mit. Die 46-Jährige hatte kein Sorgerecht für den Jungen.

Der Junge war am späten Freitagabend unversehrt in einem Wohnhaus im südhessischen Heppenheim, rund 60 Kilometer von Frankfurt entfernt, angetroffen worden, wie die Polizei mitgeteilt hatte. «Er war im Beisein seiner Mutter, die dort bei einem Bekannten untergekommen war», hieß es in der Mitteilung.

Junge sei sicher untergebracht - außerhalb von Frankfurt

Der Junge wurde wieder in die Obhut des Jugendamtes übergeben, in der er sich seit einigen Monaten befand. Nach Angaben der Behörden hält er sich aktuell nicht in Frankfurt auf. «Noah geht es gut. Er ist sicher untergebracht und wird von erfahrenen Fachkräften betreut», sagte ein Sprecher des Frankfurter Sozialdezernats. Die genauen Umstände seines Verschwindens seien aktuell noch nicht geklärt. «Daher wurde der kleine Junge zu seinem eigenen Schutz an einen Ort außerhalb Frankfurts gebracht.»

Der Achtjährige war zuletzt am Mittwochmorgen an seiner Schule gesehen worden. Er war von einem Fahrdienst an der Schule abgesetzt worden, aber nicht im Unterricht erschienen.

Der Achtjährige lebte seit Herbst 2025 nicht mehr bei Familie

Am Donnerstag hatte die Polizei die Suche nach ihm ausgeweitet. Ein Hubschrauber war im Einsatz, am nur wenige hundert Meter entfernten Main suchte die Wasserschutzpolizei. Die Schule war mehrmals erfolglos durchsucht worden, auch an seinen bekannten Anlaufstellen wurde das Kind nicht aufgefunden. Am Freitag waren die Ermittlungen dann im familiären Umfeld intensiviert worden.