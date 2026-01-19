Bild
Notfälle

Vermisster Junge gefunden – Verdacht der Kindesentziehung

Nach dem Auffinden des gesuchten Jungen aus Frankfurt wird gegen die Mutter strafrechtlich ermittelt. Das Kind befindet sich außerhalb der Stadt. Die genauen Umstände des Verschwindens sind ungeklärt.

Mit einer großangelegten Suche wurde nach dem vermissten Jungen gesucht (Archivbild) Foto: Hannes P. Albert/dpa
Mit einer großangelegten Suche wurde nach dem vermissten Jungen gesucht (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Nachdem ein Achtjähriger aus Frankfurt wohlbehalten wiedergefunden worden ist, wird gegen die Mutter strafrechtlich wegen des Verdachts der Entziehung Minderjähriger ermittelt. Das teilte die Frankfurter Polizei mit. Die 46-Jährige hatte kein Sorgerecht für den Jungen. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der Junge war am späten Freitagabend unversehrt in einem Wohnhaus im südhessischen Heppenheim, rund 60 Kilometer von Frankfurt entfernt, angetroffen worden, wie die Polizei mitgeteilt hatte. «Er war im Beisein seiner Mutter, die dort bei einem Bekannten untergekommen war», hieß es in der Mitteilung.

Junge sei sicher untergebracht - außerhalb von Frankfurt

Der Junge wurde wieder in die Obhut des Jugendamtes übergeben, in der er sich seit einigen Monaten befand. Nach Angaben der Behörden hält er sich aktuell nicht in Frankfurt auf. «Noah geht es gut. Er ist sicher untergebracht und wird von erfahrenen Fachkräften betreut», sagte ein Sprecher des Frankfurter Sozialdezernats. Die genauen Umstände seines Verschwindens seien aktuell noch nicht geklärt. «Daher wurde der kleine Junge zu seinem eigenen Schutz an einen Ort außerhalb Frankfurts gebracht.»

Der Achtjährige war zuletzt am Mittwochmorgen an seiner Schule gesehen worden. Er war von einem Fahrdienst an der Schule abgesetzt worden, aber nicht im Unterricht erschienen.

Der Achtjährige lebte seit Herbst 2025 nicht mehr bei Familie

Am Donnerstag hatte die Polizei die Suche nach ihm ausgeweitet. Ein Hubschrauber war im Einsatz, am nur wenige hundert Meter entfernten Main suchte die Wasserschutzpolizei. Die Schule war mehrmals erfolglos durchsucht worden, auch an seinen bekannten Anlaufstellen wurde das Kind nicht aufgefunden. Am Freitag waren die Ermittlungen dann im familiären Umfeld intensiviert worden. 

Der Achtjährige lebte seit Herbst 2025 nicht mehr bei seiner Familie. Er befand sich seitdem nach Angaben der Stadt Frankfurt in Obhut des Jugendamtes – und war in einer Einrichtung für Kinder und Jugendliche untergebracht. Dem sei ein richterlicher Beschluss vorausgegangen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Achtjähriger wohlbehalten gefunden – Mutter wird befragt
Notfälle

Achtjähriger wohlbehalten gefunden – Mutter wird befragt

Seit Mittwoch hatte die Polizei nach einem vermissten Kind in Frankfurt gesucht. Zwei Tage später wurde der Junge entdeckt – zusammen mit seiner Mutter. Nun wird gegen die Frau ermittelt.

18.01.2026

Vermisster Achtjähriger aus Frankfurt wohlbehalten gefunden
Notfälle

Vermisster Achtjähriger aus Frankfurt wohlbehalten gefunden

Seit Mittwoch hatte die Polizei nach einem vermissten Kind in Frankfurt gesucht. Nun wurde der Junge entdeckt - zusammen mit seiner Mutter.

17.01.2026

Vermisster Junge – was wir wissen und was nicht
Polizeieinsatz

Vermisster Junge – was wir wissen und was nicht

Wo ist Noah? Weiterhin wird nach dem Achtjährigen gesucht. Seit Freitag geht die Polizei davon aus, dass das Kind mit seiner Mutter unterwegs ist.

16.01.2026

Vermisster Zehnjähriger in Garage entdeckt
Erfolgreiche Suche

Vermisster Zehnjähriger in Garage entdeckt

Ein autistisch veranlagter Junge verlässt am Abend sein Elternhaus und wird vermisst gemeldet. Nach einer Nacht in großer Sorge kommt am Vormittag die erlösende Nachricht.

30.08.2025

Bundespolizei verhindert Kindesentziehung am Flughafen
Flughafen Frankfurt

Bundespolizei verhindert Kindesentziehung am Flughafen

Eine Frau will mit ihrem Sohn gegen den Willen des Vaters in die Türkei ausreisen. Die beiden sitzen schon im Flieger, als die Polizei eingreift.

07.01.2025