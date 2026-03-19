Kindesentziehung? Mutter soll Söhne unerlaubt bei sich haben
Eine Mutter soll ihre beiden Söhne unerlaubt aus einer Jugendeinrichtung abgeholt haben. Die Polizei sucht nach ihnen und ermittelt wegen Kindesentziehung.
Alzenau/Euerbach (dpa) - Die Polizei sucht in Unterfranken nach einer Mutter und ihren beiden Söhnen, die verschwunden sind. Die 40-Jährige, die nicht über den Aufenthaltsort des Neunjährigen und seines zwölf Jahre alten Bruders bestimmen darf, soll die Kinder unerlaubterweise aus einer Jugendeinrichtung in Euerbach (Landkreis Schweinfurt) abgeholt haben. Nach Polizeiangaben waren die Jungen erst kurz zuvor aus der Familie entnommen worden - weswegen, wurde nicht mitgeteilt.
«Die Frau verfügt nach einem Gerichtsbeschluss nicht mehr über das Aufenthaltsbestimmungsrecht gegenüber den Kindern», erklärten die Beamten. Dieses Recht ist ein Teil des Sorgerechts im Familienrecht. Wenn jemand das Aufenthaltsbestimmungsrecht hat, darf dieser beispielsweise entscheiden, wo ein Kind wohnt.
Die Polizei ermittelt nun gegen die Frau wegen Kindesentziehung. Vermutet wird, dass sich die drei möglicherweise im Raum Alzenau an der hessisch-bayerischen Landesgrenze aufhalten. Hinweise nimmt die Polizei entgegen. Zum Vater der Jungen und den Hintergründen der Familie machte die Polizei keine Angaben.