Kriminalfall

Kindesentziehung? Mutter soll Söhne unerlaubt bei sich haben

Eine Mutter soll ihre beiden Söhne unerlaubt aus einer Jugendeinrichtung abgeholt haben. Die Polizei sucht nach ihnen und ermittelt wegen Kindesentziehung.

In Unterfranken sucht die Polizei nach einer Mutter, die ihre Söhne unerlaubt aus einer Jugendeinrichtung abgeholt haben soll. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa
In Unterfranken sucht die Polizei nach einer Mutter, die ihre Söhne unerlaubt aus einer Jugendeinrichtung abgeholt haben soll. (Symbolbild)

Alzenau/Euerbach (dpa) - Die Polizei sucht in Unterfranken nach einer Mutter und ihren beiden Söhnen, die verschwunden sind. Die 40-Jährige, die nicht über den Aufenthaltsort des Neunjährigen und seines zwölf Jahre alten Bruders bestimmen darf, soll die Kinder unerlaubterweise aus einer Jugendeinrichtung in Euerbach (Landkreis Schweinfurt) abgeholt haben. Nach Polizeiangaben waren die Jungen erst kurz zuvor aus der Familie entnommen worden - weswegen, wurde nicht mitgeteilt. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Die Frau verfügt nach einem Gerichtsbeschluss nicht mehr über das Aufenthaltsbestimmungsrecht gegenüber den Kindern», erklärten die Beamten. Dieses Recht ist ein Teil des Sorgerechts im Familienrecht. Wenn jemand das Aufenthaltsbestimmungsrecht hat, darf dieser beispielsweise entscheiden, wo ein Kind wohnt.

Die Polizei ermittelt nun gegen die Frau wegen Kindesentziehung. Vermutet wird, dass sich die drei möglicherweise im Raum Alzenau an der hessisch-bayerischen Landesgrenze aufhalten. Hinweise nimmt die Polizei entgegen. Zum Vater der Jungen und den Hintergründen der Familie machte die Polizei keine Angaben.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Vermisster Junge gefunden – Verdacht der Kindesentziehung
Notfälle

Vermisster Junge gefunden – Verdacht der Kindesentziehung

Nach dem Auffinden des gesuchten Jungen aus Frankfurt wird gegen die Mutter strafrechtlich ermittelt. Das Kind befindet sich außerhalb der Stadt. Die genauen Umstände des Verschwindens sind ungeklärt.

19.01.2026

Kind trinkt verdächtige Flüssigkeit – Polizei ermittelt
Notfälle

Kind trinkt verdächtige Flüssigkeit – Polizei ermittelt

Hat ein Kind in einem Schnellrestaurant Desinfektionsmittel aus einer Wasserflasche getrunken? Die Polizei in Kassel ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

22.11.2025

Vorwurf Kindesentziehung – Frau am Flughafen festgenommen
Kriminalität

Vorwurf Kindesentziehung – Frau am Flughafen festgenommen

Dem Vater war laut eines Familiengerichts das alleinige Sorgerecht zugesprochen worden. Jetzt hat die Bundespolizei eine Frau am Frankfurter Flughafen festgenommen. Der Verdacht: Kindesentziehung.

25.03.2025

Polizei: Mutter soll Söhne und sich selbst getötet haben
Villingen-Schwenningen

Polizei: Mutter soll Söhne und sich selbst getötet haben

Drei Leichen werden in einer Wohnung im Schwarzwald gefunden. Eine Mutter soll ihre beiden Söhne und dann sich getötet haben. Die Ermittlungen zum Motiv dauern an.

05.02.2025

Bundespolizei verhindert Kindesentziehung am Flughafen
Flughafen Frankfurt

Bundespolizei verhindert Kindesentziehung am Flughafen

Eine Frau will mit ihrem Sohn gegen den Willen des Vaters in die Türkei ausreisen. Die beiden sitzen schon im Flieger, als die Polizei eingreift.

07.01.2025