Förster entdeckte Leiche

Vermisster Senior tot in Wald gefunden

Ein Förster entdeckt in einem Waldstück bei Buchen einen Leichnam. Die Obduktion klärt, wer der Tote ist – und was über die Todesumstände bekannt ist.

Mit einer Obduktion konnte die Identität des Mannes geklärt werden. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Mit einer Obduktion konnte die Identität des Mannes geklärt werden. (Symbolbild)

Buchen (dpa/lsw) - Ein seit September vermisster 75-Jähriger ist tot in einem Waldstück in Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) aufgefunden worden. Ein Förster entdeckte den Leichnam am Dienstag, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Eine Obduktion bestätigte die Identität des Mannes. Er war seit Anfang September aus einer Pflegeeinrichtung verschwunden und vermisst worden. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht.

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