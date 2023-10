Verona Pooth steht auf liebe Männer und alte Werte

Frankfurt/Main (dpa) - Die deutsche Moderatorin und Unternehmerin Verona Pooth steht auf liebe Männer. «Es gibt auch Freundinnen, die sagen, "der ist mir viel zu lieb, ich brauche einen richtigen Kerl" - aber ich mag liebe Männer», sagte 55-Jährige am Donnerstag auf der Frankfurter Buchmesse. «Ich glaube schon an alte Werte, also Treue, Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit.» Wichtig sei ihr auch, für den anderen da zu sein, wenn es nicht so gut laufe.