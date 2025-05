Llambi über seine strengen Noten: Einer muss es sagen

Köln (dpa) - «Let's Dance»-Juror Joachim Llambi macht sich mit seinen strengen Beurteilungen in der RTL-Show nicht immer Freunde, doch er steht zu seiner harten Haltung. «Einer muss dem Zuschauer, der in der Regel nicht so viel Ahnung vom Tanzen hat, eine Einordnung geben. Wir können nicht alle nur mit großem Herz da sitzen», sagte der 60-jährige Tanzprofi dem Mediendienst «dwdl.de» über die Sendung.