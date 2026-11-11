Verschnaufpause vorbei: Hitze setzt dem Wald wieder zu

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Bäume kahl, der Waldboden staubig und trocken, die Kronen der Fichten braun - das Bild des Rekordsommers in baden-württembergischen Wäldern. «Diese extreme Witterung hinterlässt Spuren in unseren Wäldern», sagte Forstministerin Marion Gentges (CDU) auch mit Blick auf den aktuellen Waldzustandbericht. Demnach haben Hitze und Trockenheit die Wälder in Baden-Württemberg weiter unter Druck gesetzt und ihren Zustand nach einer kurzen Verschnaufpause wieder deutlich verschlechtert.

Laut Bericht verlieren die Bäume im Durchschnitt mehr Blätter und Nadeln als im Vorjahr. Die sogenannte Kronenverlichtung liegt bei 28,7 Prozent, das sind 2,3 Prozentpunkte mehr als zuvor. «Dieser Wert kommt dem bisherigen Negativrekord aus dem Jahr 2020 sehr nahe», heißt es unter anderem. Der Wert beschreibt, wie viel Laub oder Nadeln einem Baum im Vergleich zu einer voll belaubten oder benadelten Krone fehlen.

«Die Verschnaufpausen für den Wald werden durch den Klimawandel immer kürzer», warnte Gentges. Das ganze Ausmaß der Schäden ist auch noch offen: Die Erhebung endete Mitte August, die extreme Witterung hielt laut Forstministerium bis Anfang Oktober an. Erst im kommenden Frühjahr wird sichtbar, welche der Bäume wieder austreiben, die vorzeitig ihr Laub abgeworfen haben, wie die Ministerin in Stuttgart sagte.

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Buchen verlieren deutlich mehr Laub

Besonders deutlich verschlechterte sich der Zustand der Buchen. Ihr durchschnittlicher Laubverlust liegt bei 34,9 Prozent und damit 7,2 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert. Vor allem alte Bäume mit großen Kronen zeigten früh im Sommer Trockenheitsschäden. Zusätzlich schwäche die starke Fruchtbildung die Buchen, weil dadurch weniger Reservestoffe für den nächsten Austrieb eingelagert würden, heißt es im Bericht.

Auch Eschen, Bergahorn und Douglasien verloren mehr Blätter beziehungsweise Nadeln. Bei der Douglasie erreichte der Nadelverlust mit 28,7 Prozent (plus 2,1 Prozentpunkte) einen neuen Höchststand. Pilz- und Insektenbefall verstärkten die Folgen der Trockenheit. Bei Fichten, Tannen, Kiefern und Eichen veränderten sich die Werte dagegen zunächst nur wenig. Später wurden aber auch bei Eichen vorzeitiger Laubfall und vertrocknete Blätter beobachtet.

Mit den meisten Hitzetagen, höchsten Temperaturen und schweren Folgen für Menschen und Tiere hat der diesjährige Sommer Schlagzeilen gemacht. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) spricht vom wärmsten Sommer in Baden-Württemberg seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1881. Tausende Menschen starben an den Folgen der Hitze, zugleich zehrte er Futterreserven auf und hinterließ Schäden an Landschaft und Natur.

Wald wird umgebaut

Deshalb will Gentges den Umbau zu gemischten, anpassungsfähigen Wäldern beschleunigen. «Die Phasen der Erholung für den Wald werden immer kürzer und die Phasen extremer Witterung häufen sich», sagte sie.

Im Rahmen der Waldstrategie Baden-Württemberg 2050 sollen die Wälder trotz des Klimawandels langfristig erhalten werden. Widerstandsfähige Mischwälder sollen entstehen, die Artenvielfalt soll geschützt und die Interessen an der Waldnutzung - von Holzwirtschaft bis Erholung - sollen miteinander vereinbart werden.