Versicherer: Zahl der Autodiebstähle in Hessen geht zurück
Ganoven knacken Autos und stehlen sie. Doch es werden weniger Fahrzeuge. Was sind Gründe?
Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Autodiebstähle sind in Hessen im Jahr 2025 leicht zurückgegangen. Wie aus dem aktuellen Kfz-Diebstahlreport des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hervorgeht, wurden landesweit insgesamt 705 Autos gestohlen. Das waren 5,4 Prozent weniger als noch im Jahr zuvor. Allerdings liegt das Land deutlich hinter dem bundesweiten Rückgang von fast 14 Prozent.
Auf den Einzelfall heruntergerechnet kostete jeder Autodiebstahl die Kfz-Versicherer in Hessen durchschnittlich 20.353 Euro. In fast allen Bundesländern mit Ausnahme von Rheinland-Pfalz und dem Saarland ging die Zahl dieser Diebstähle den Angaben zufolge zurück.
Einen Grund für den Rückgang der Diebstähle sehen die Versicherer in der Sicherheitstechnik, die in den Fahrzeugen verbaut ist. Diese Technik reduziere das Diebstahlrisiko wirksam, betonte der GDV. Seit in den 1990er Jahren die gesetzlich vorgeschriebene Wegfahrsperre eingeführt worden sei, sei die Diebstahlrate deutlich gesunken.
2004 sei sie erstmals unter einen Wert von einem Diebstahl pro 1.000 kaskoversicherte Autos gefallen, im Jahr 2021 zur Zeit der Corona-Krise gar auf den bisherigen Tiefstand von einem Diebstahl pro 5.000 Autos.