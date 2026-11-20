Versteckt in Rosen - Zollhündin erschnüffelt Kokain
Eine Zollhündin schlägt am Frankfurter Flughafen bei einer Rosenlieferung aus Ecuador an. Erst beim Anschneiden der Stiele zeigt sich, was in den Blumen steckt.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein ungewöhnliches Versteck für Schmuggelware hat der Zoll am Frankfurter Flughafen entdeckt: Getarnt in einer Fracht Rosen haben die Beamten rund 180 Kilogramm Kokain aus dem Verkehr gezogen. Bei einer Kontrolle schlug zunächst eine Zollhündin Alarm, wie das Zollfahndungsamt mitteilte.
«Das Besondere ist, dass das Kokain durch die Schmuggler aufwendig in die Stängel der Rosen eingearbeitet wurde», erklärte eine Pressesprecherin. Von außen sei zunächst kein Unterschied zu normalen Rosen erkennbar gewesen - erst beim Anschneiden der Stiele habe man das Rauschgift entdeckt.
Insgesamt habe die Fracht aus Ecuador 12.500 Rosen enthalten. «Da nicht in sämtlichen Blumen Kokain versteckt war, wurden alle Pflanzenstängel aufwendig per Hand durch die Zollfahnderinnen und Zollfahnder sortiert», hieß es weiter. Die Ermittlungen zu den Hintermännern des Kokainschmuggels laufen.