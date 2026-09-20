Kampf gegen den Drogenhandel

Ecuador: Polizei sichert in zwei Razzien 2,9 Tonnen Kokain

In Ecuador ist der Polizei ein weiterer Schlag gegen den Drogenhandel gelungen. In zwei Razzien konfiszierte sie fast drei Tonnen Kokain, das in unterirdischen Verstecken verborgen war.

In Ecuador hat die Polizei in zwei Razzien insgesamt fast drei Tonnen Kokain sichergestellt. (Archivbild) Foto: Marcus Brandt/dpa
In Ecuador hat die Polizei in zwei Razzien insgesamt fast drei Tonnen Kokain sichergestellt. (Archivbild)

Manta (dpa) - In Ecuador hat die Polizei nahe der Küstenstadt Manta in zwei Razzien insgesamt 2,93 Tonnen Kokain beschlagnahmt. Dadurch habe man die kriminellen Strukturen des Drogenhandels geschwächt und verhindert, dass das Kokain in die illegalen Vertriebskreisläufe gelange, erklärte die ecuadorianische Polizei auf der Plattform X. 

Ecuadors Innenminister John Reimberg ordnete die gefundenen Drogen der kriminellen Organisation Los Choneros zu, wie er vor Ort in einem ebenfalls auf X verbreiteten Video mitteilte. Nach dem Aufspüren der Drogenverstecke sei die Zeit des Verbrechersyndikats in der Provinz Malabí abgelaufen.

Was den Wert der illegalen Ware betrifft, gab es unterschiedliche Angaben. Während die Polizei von insgesamt umgerechnet 75,7 Millionen Euro sprach, bezifferte ihn Reimberg mit 104 Millionen Euro.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Zwei Razzien

Bei der ersten Razzia war in der Nacht auf Samstag ein Versteck mit 55 Jutesäcken entdeckt worden. Darin befanden sich 1.343 Pakete Kokain mit einem Bruttogewicht von 1,51 Tonnen. Um Zugang zu dem unterirdischen Versteck zu bekommen, setzten die Beamten Sprengstoff ein. 

Im Rahmen der fortgesetzten Ermittlungsmaßnahmen in demselben Gebiet spürte die Polizei in der Nacht auf Sonntag ein weiteres Versteck auf, in dem 42 Jutesäcke mit insgesamt 1.250 Päckchen Kokain waren. Die Substanzen wiesen ein Bruttogewicht von 1,41 Tonnen auf. 

Vertrauliche Informationen ausgewertet

Den Razzien vorausgegangen waren Ermittlungsarbeiten und die Auswertung vertraulicher Informationen. Dadurch konnten die Fundorte nahe der Ortschaften Pacoche und Ligüiqui in der Provinz Manabí identifiziert werden. 

Ecuador ist zu einem wichtigen Transitland für Kokain aus Nachbarstaaten wie Kolumbien und Peru geworden. Die Sicherheitslage im Land hat sich dadurch deutlich verschlechtert.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Kolumbien beschlagnahmt 27 Tonnen Kokain auf hoher See
Drogenschmuggel

Kolumbien beschlagnahmt 27 Tonnen Kokain auf hoher See

Die USA werfen der Regierung in Bogotá vor, nicht genug gegen den Drogenschmuggel zu unternehmen. Jetzt gelingt Kolumbiens Marine ein harter Schlag gegen die Kartelle - ganz ohne Blutvergießen.

21.12.2025

Illegaler Drogenhandel

Razzien gegen Drogenring an Brasiliens Häfen

Ein kriminelles Netzwerk hat sich auf den Transport von Drogen spezialisiert. Dazu wurden Hafenmitarbeiter angeworben und Transportunternehmen gegründet. Dagegen gehen Ermittler vor.

13.08.2024

Kriminalität

Peruanische Polizei beschlagnahmt über drei Tonnen Kokain

Drogenschmuggel sorgt in Lateinamerika für brutale Gewalt und Korruption - die Ware selbst geht vor allem in die USA und nach Europa. Jetzt hat die Polizei in Peru einen besonders großen Fund gemacht.

25.10.2023

Drogen

Polizei beschlagnahmt 5,3 Tonnen Kokain vor Sizilien

Immer wieder kommt es im Mittelmeer zu teils spektakulären Drogenfunden. Jetzt konnte die italienische Finanzpolizei eine Rekordsumme Kokain beschlagnahmen.

20.07.2023

Kriminalität

Interpol: 200 Tonnen Drogen in Lateinamerika beschlagnahmt

In einer groß angelegten Operation gehen Einsatzkräfte in Mittel- und Südamerika gegen Gangs und Kartelle vor. Die Bilanz kann sich sehen lassen: über 14.000 Festnahmen, mehr als 8000 beschlagnahmte Waffen.

19.04.2023