Versuchte Messerstiche - Helfer greift beherzt ein
Ein 58-Jähriger verhindert einen Messerangriff und wird dabei leicht verletzt. Der mutmaßliche Täter sitzt in Untersuchungshaft.
Pforzheim (dpa/lsw) - Ein Mann hat durch sein beherztes Eingreifen einen möglicherweise schwerwiegenden Messerangriff verhindert. Dabei wurde der 58-Jährige selbst leicht verletzt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der mutmaßliche Angreifer befindet in Untersuchungshaft. Ihm wird versuchter Totschlag vorgeworfen.
Der 32 Jahre alte Verdächtige habe am Sonntagmorgen unvermittelt mehrfach in Richtung eines 30-Jährigen geschlagen. Er wich aus, doch sein Kontrahent soll daraufhin das Messer aus seinem Rucksack genommen haben. Wieder wich der 30-Jährige aus. Dann griff der 58 Jahre alte Helfer ein, der zuvor mit dem mutmaßlichen Opfer gemeinsam unterwegs war. Er verhinderte so weitere Angriffe auf den 30-Jährigen, wurde dabei aber selbst verletzt.
Rund zwei Stunden später nahmen Beamte den Verdächtigen in der Nähe seiner Wohnung fest. Zwischen ihm und seinem Kontrahenten bestand laut Polizei eine Vorbeziehung.