Drei Menschen schwer verletzt

Versuchter Mord? Mann nach Frontal-Unfällen in Haft

Dashcam-Videos zeigen, wie ein Autofahrer in Reutlingen wohl absichtlich in den Gegenverkehr rast. Was dahinterstecken soll.

Alle drei Fahrer erlitten schwere Verletzungen. (Symbolbild) Foto: Patrick Pleul/dpa
Alle drei Fahrer erlitten schwere Verletzungen. (Symbolbild)

Reutlingen (dpa) - Ein 42-jähriger Deutscher ist nach einer wohl mutwilligen Kollision mit drei Autos auf einer Bundesstraße bei Reutlingen wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft. Der Mann soll sein Fahrzeug am Montag auf der B 464 absichtlich in den Gegenverkehr gelenkt haben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten.

Sein Auto stieß seitlich mit einem entgegenkommenden Auto eines 60-Jährigen und frontal mit einem weiteren Fahrzeug eines 38-Jährigen zusammen. Alle drei Fahrer erlitten schwere Verletzungen. Als Beweis gelten Dashcam-Aufnahmen eines Zeugen, die das gezielte Manöver zeigen. 

Der Tatverdächtige nahm demnach den Tod der anderen Fahrer zumindest billigend in Kauf. Man gehe derzeit von einer suizidalen Absicht aus, sagte ein Polizeisprecher. Eine Haftrichterin setzte den Haftbefehl am Donnerstag in Vollzug. Die Ermittlungen dauern an.

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