Versuchter Totschlag: 33-Jähriger in Untersuchungshaft
Ein Streit mitten am Tag eskaliert: Ein Mann tritt auf das bereits am Boden liegende Opfer ein. Die Polizei ermittelt.
Gießen (dpa/lhe) - Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in Gießen sitzt ein 33-Jähriger wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Er soll auf den Kopf seines am Boden liegenden Kontrahenten eingetreten haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Gießen gemeinsam mitteilten. Der 29-Jährige habe schwere Kopfverletzungen erlitten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden.
Nach den bisherigen Erkenntnissen stritten der mutmaßliche Täter und das spätere Opfer am Samstagmittag zunächst mit Worten. Dann soll der 33-Jährige auf den anderen Mann eingeschlagen und ihn zu Boden geworfen haben. Nach Angaben der Ermittler flüchtete der Tatverdächtige, konnte jedoch kurz darauf festgenommen werden.