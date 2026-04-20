Auf den Kopf eingetreten

Versuchter Totschlag: 33-Jähriger in Untersuchungshaft

Ein Streit mitten am Tag eskaliert: Ein Mann tritt auf das bereits am Boden liegende Opfer ein. Die Polizei ermittelt.

Die Polizei sucht nach Zeugen der Auseinandersetzung. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei sucht nach Zeugen der Auseinandersetzung. (Symbolbild)

Gießen (dpa/lhe) - Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in Gießen sitzt ein 33-Jähriger wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Er soll auf den Kopf seines am Boden liegenden Kontrahenten eingetreten haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Gießen gemeinsam mitteilten. Der 29-Jährige habe schwere Kopfverletzungen erlitten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden. 

Nach den bisherigen Erkenntnissen stritten der mutmaßliche Täter und das spätere Opfer am Samstagmittag zunächst mit Worten. Dann soll der 33-Jährige auf den anderen Mann eingeschlagen und ihn zu Boden geworfen haben. Nach Angaben der Ermittler flüchtete der Tatverdächtige, konnte jedoch kurz darauf festgenommen werden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mann schwer verletzt - 19-Jähriger in Untersuchungshaft
Kriminalität

Mann schwer verletzt - 19-Jähriger in Untersuchungshaft

Im Laufe einer Auseinandersetzung soll ein 19-Jähriger mehrfach auf einen 44-Jährigen eingetreten und -geschlagen haben. Der Mann wird schwer verletzt. Der Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft.

12.08.2025

Versuchter Totschlag: Junge Männer mit Messer angegriffen
Kriminalität

Versuchter Totschlag: Junge Männer mit Messer angegriffen

Ein Streit im Frankfurter Partyviertel Sachsenhausen eskaliert: Am Ende wird ein 17-Jähriger notoperiert.

04.08.2025

Versuchter Totschlag? 58-jähriger Schriesheimer in Untersuchungshaft
Schriesheim

Versuchter Totschlag? 58-jähriger Schriesheimer in Untersuchungshaft

Am Donnerstag wurde im Ortsteil Altenbach in Schriesheim ein 56-Jähriger lebensgefährlich verletzt.

19.04.2024

Versuchter Totschlag in Mannheim: 27-Jähriger in Haft
Mannheim

Versuchter Totschlag in Mannheim: 27-Jähriger in Haft

In Mannheim eskaliert ein Streit in einem Wettbüro: Ein 27-Jähriger verletzt den Besitzer schwer durch Tritte gegen den Kopf.

27.03.2024

Rhein-Neckar-Kreis

Versuchter Totschlag? 32-Jähriger in Untersuchungshaft

23.06.2023