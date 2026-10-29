Versuchter Totschlag: Mann nach Messerattacke in U-Haft

Heidelberg (dpa/lsw) - Ein 28 Jahre alter Mann soll einen 49-Jährigen am Hauptbahnhof Heidelberg mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. Gegen den Deutschen wurde Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung erlassen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Den Angaben zufolge kam es zu der Tat am vergangenen Freitag, als der 28-Jährige in einem Bus zunächst mit einer 25 Jahre alten Frau in Streit geriet, nachdem er sie geschubst und zur Seite gedrängt hatte. Danach spuckte er sie an und beleidigte sie, wie es weiter hieß. Eine andere Frau kam ihr daraufhin zu Hilfe und verfolgte den 28-Jährigen, als dieser aus dem Bus flüchtete.

Als er dann auf die 27-Jährige losging, habe sich der 49-Jährige zwischen die beiden gestellt - woraufhin der 28-Jährige das Messer zog, dem Mann in den Hals stach und ihm einen Faustschlag ins Gesicht versetzte. Der Angreifer flüchtete, konnte jedoch später mit Hilfe von Videoaufnahmen identifiziert und festgenommen werden. Er sitzt in Untersuchungshaft.