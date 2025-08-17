Kontrahent bedroht

Mann zückt Messer bei Streit

In einer Kleingartenanlage geraten zwei Männer aneinander. Dann zückt einer ein Messer.

Warum die Männer stritten, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Warum die Männer stritten, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt. (Symbolbild)
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mann bei Streit mit Messer verletzt - Verdächtiger in U-Haft
Gießen

Mann bei Streit mit Messer verletzt - Verdächtiger in U-Haft

Am Gießener Lahnufer geraten zwei Männer in einen Streit. Sie schlagen aufeinander ein - bis einer von ihnen eine Waffe zückt.

13.03.2025

28-Jähriger in Kassel mit Messer bedroht
Polizeieinsatz

28-Jähriger in Kassel mit Messer bedroht

Bei einer Auseinandersetzung zwischen vier Männern zückt einer ein Messer. Er verfehlt sein Opfer und flüchtet. Die Polizei fahndet nach dem mutmaßlichen Täter.

10.12.2024

Streit in Bad Hersfeld eskaliert - Angriff mit Messer
Kriminalität

Streit in Bad Hersfeld eskaliert - Angriff mit Messer

Zwei Männer geraten in der Fußgängerzone in Bad Hersfeld aneinander. Dann packt einer der Männer ein Messer aus.

10.11.2024

Zwei Männer nach Messerangriff in Untersuchungshaft
Attacke

Zwei Männer nach Messerangriff in Untersuchungshaft

Weil es Gästen zu laut war, geraten vier Menschen in einem Hotel aneinander. Bei dem Streit wird ein Messer gezückt, ein Mann wird verletzt. Nun sitzen zwei Verdächtige in Untersuchungshaft.

09.09.2024

Mann zückt Wurfaxt vor Trinkhalle in Frankfurt
Kriminalität

Mann zückt Wurfaxt vor Trinkhalle in Frankfurt

Zwei Männer geraten in einen Streit. Einige Wochen später soll einer von ihnen mutmaßlich gezielt zur «Stamm-Trinkhalle» des anderen gegangen sein - und eine Axt dabeigehabt haben.

08.08.2024