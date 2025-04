Versuchter Totschlag: Verdächtiger am Flughafen festgenommen

Frankfurt (dpa/lhe) - Die Bundespolizei hat am Mittwoch am Frankfurter Flughafen einen Mann festgenommen, der wegen versuchten Totschlags gesucht wird. Der 41-Jährige soll den Ermittlern zufolge im September 2022 mit einem Mittäter in die Vereinigten Arabischen Emirate geflogen sein und dort einen emiratischen Staatsangehörigen angegriffen haben.