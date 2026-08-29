Fußball-Bundesliga

Vertragsverlängerung nach nur einem Profispiel

Im DFB-Pokal feierte Maluze sein Pflichtspieldebüt für die Eintracht-Profis, nun folgt der nächste Karriereschritt für den jungen Abwehrspieler.

Im Pokal feierte Jeremiaha Maluze (3. v. r.) gemeinsam mit der Mannschaft Foto: Federico Gambarini/dpa
Im Pokal feierte Jeremiaha Maluze (3. v. r.) gemeinsam mit der Mannschaft

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach bislang nur einem Pflichtspiel bei den Profis von Eintracht Frankfurt hat der Fußball-Bundesligist den Vertrag mit Jeremiaha Maluze vorzeitig verlängert. Der 21 Jahre alte Innenverteidiger unterschrieb bis 2031. Dies teilte der Club am Samstag mit.

«Jeremiaha hat in den vergangenen Monaten eine sehr gute Entwicklung genommen und sich mit seinen Leistungen in der U21 für den nächsten Schritt empfohlen», sagte Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung. Maluze war im Sommer 2025 nach Frankfurt gewechselt und verhalf der U21 mit drei Tore und zehn Vorlagen zum Aufstieg in die Regionalliga. 

Die Saisonvorbereitung absolvierte er anschließend mit den Profis. Sein Pflichtspieldebüt gab Maluze am vergangenen Wochenende, in der ersten Runde des DFB-Pokals beim 11:0-Sieg gegen den SC St. Tönis. Maluze wurde in der zweiten Hälfte für Kapitän Robin Koch eingewechselt.

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