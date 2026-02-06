Verzögerung bei Bauarbeiten zur Regionaltangente West

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Beim Bau der Regionaltangente West in und um Frankfurt gibt es eine Verzögerung. Eigentlich geplante Vorarbeiten für einen Tunnel am Bahnhof Frankfurt-Höchst hätten nicht wie geplant durchgeführt werden können, sagte Horst Amann, der Geschäftsführer der RTW-Planungsgesellschaft, der Deutschen Presse-Agentur. Grund sei, dass keine Spezialfirma zum Umbau von Oberleitungen gefunden worden sei. Die rund 52 Kilometer lange Bahnstrecke gilt als eines der wichtigsten Infrastrukturprojekte in der Rhein-Main-Region.

Derzeit ist unklar, ob sich die Verzögerung auch auf das anvisierte Datum zur Inbetriebnahme der Strecke auswirkt, die vom Taunus über Höchst und den Flughafen in den Landkreis Offenbach führen wird. Die Regionaltangente West soll nach bisherigem Stand ab Mitte Dezember 2030 per Bahn genutzt werden können.

«Ich kann heute nicht sagen, ob wir beim Tunnel Höchst ein halbes Jahr oder sieben Monate oder vielleicht viel weniger verlieren», sagte Amann. Ganz ohne Zeitverlust gehe es sicher nicht. «Deshalb kann ich heute auch noch nicht genau sagen, ob und wenn ja welche Folgen das für die Gesamtinbetriebnahme der RTW hat.»

Mehrkosten nicht auszuschließen

Auch Mehrkosten seien nicht auszuschließen. Bisher wird für das gesamte Vorhaben die Summe von 1,8 Milliarden Euro genannt.