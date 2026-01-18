Bild
Fußball-Bundesliga

VfB erwartet Union - Augsburg hat Freiburg zu Gast

Mit den Partien in Stuttgart und Augsburg endet am Sonntag der 18. Bundesliga-Spieltag.

Chris Führich und der VfB treffen am Sonntag auf Union Berlin. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa
Chris Führich und der VfB treffen am Sonntag auf Union Berlin. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Der VfB Stuttgart will zum Start in die Rückrunde der Fußball-Bundesliga seinen Platz unter den Champions-League-Anwärtern festigen. Die Schwaben von Trainer Sebastian Hoeneß empfangen am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) daheim den 1. FC Union Berlin.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Zum Abschluss des 18. Spieltages erwartet danach der FC Augsburg den SC Freiburg (17.30 Uhr/DAZN). Für die Augsburger, die zuletzt spät noch den 1:1-Ausgleich gegen Union kassierten, geht es um Punkte für den Klassenverbleib. Die Freiburger möchten näher an die Europapokal-Ränge heranrücken.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
VfB und Freiburg bestreiten Heimspiele
Fußball-Bundesliga

VfB und Freiburg bestreiten Heimspiele

Mit Siegen möchten der VfB Stuttgart und der SC Freiburg in die Länderspielpause gehen. Beide Clubs präsentieren sich vor heimischem Publikum und haben machbare Aufgaben.

09.11.2025

VfB startet in Berlin - Spannende Premiere in Freiburg
Fußball-Bundesliga

VfB startet in Berlin - Spannende Premiere in Freiburg

Der erste Bundesliga-Samstag der Saison steht auch im Zeichen der baden-württembergischen Clubs. Mehrere Gegner haben neue Trainer. Besonders viele Blicke dürften nach Freiburg gehen.

23.08.2025

VfB startet auswärts - Duell mit Freiburg im September
Ansetzungen für 1. und 2. Liga

VfB startet auswärts - Duell mit Freiburg im September

Die Spielpläne für die 1. und 2. Liga sind da. Bei der Veröffentlichung geht die Deutsche Fußball Liga neue Wege - mit Rätseln und Geschenken für die Aufsteiger.

27.06.2025

Freiburg in Kiel gefordert - VfB gegen Augsburg
Fußball-Bundesliga

Freiburg in Kiel gefordert - VfB gegen Augsburg

Vorletzter Spieltag in der Fußball-Bundesliga: Freiburg kämpft um die Europapokal-Rückkehr, Heidenheim weiter gegen den Abstieg, Stuttgart gegen seinen Heim-Fluch.

10.05.2025

VfB bei der Eintracht gefordert - Freiburg am Sonntag
Fußball-Bundesliga

VfB bei der Eintracht gefordert - Freiburg am Sonntag

Die Stuttgarter erwartet eine anspruchs- und stimmungsvolle Partie in Frankfurt. Heidenheim hofft auf weitere Punkte im Kampf um den Ligaverbleib. Freiburg will seine starke Serie fortsetzen.

29.03.2025