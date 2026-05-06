Volleyball-Bundesliga

VfB-Kapitän Batak nimmt Abschied

Der Zuspieler verlässt Friedrichshafen. Es müsse kein Abschied für immer sein, sagt er.

Aleksa Batak bei einem Spiel in Friedrichshafen - nun will er im Ausland nach neuen Herausforderungen suchen. (Archivbild) Foto: Harry Langer/dpa
Aleksa Batak bei einem Spiel in Friedrichshafen - nun will er im Ausland nach neuen Herausforderungen suchen. (Archivbild)

Friedrichshafen (dpa/lsw) - Kapitän Aleksa Batak verlässt nach dem Halbfinal-Aus um die deutsche Volleyball-Meisterschaft und nach insgesamt drei Jahren den VfB Friedrichshafen. «Ich hoffe, dass ich eines Tages die Möglichkeit habe, zurückzukommen», sagte der 26-Jährige in einer Vereinsmitteilung des Bundesligisten. Zunächst will der Serbe im Sommer seine Nation bei der Volleyball-EM vertreten. Für welchen Club er danach spiele, ist nach VfB-Angaben noch offen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Friedrichshafen holt Volleyball-Routinier Cacic zurück
Volleyball-Bundesliga

Friedrichshafen holt Volleyball-Routinier Cacic zurück

Der 35-jährige Vojin Cacic streift künftig wieder das Trikot des VfB Friedrichshafen über. Er spricht von einer sehr persönlichen Entscheidung. Der Kader des Spitzenclubs ist damit komplett.

25.07.2025

Nach Seuchenjahr: Batak verlängert in Friedrichshafen
Volleyball-Bundesliga

Nach Seuchenjahr: Batak verlängert in Friedrichshafen

Hinter Aleksa Batak liegt eine schwierige Zeit. Nach überstandener Knieverletzung will der serbische Volleyballer beim VfB Friedrichshafen nun wieder angreifen.

15.05.2025

Volleyball

Friedrichshafener Volleyballer verpflichten Zuspieler Batak

29.06.2023

Volleyball-Bundesliga

Friedrichshafen verliert wieder: Berlin feiert Titel

Der VfB Friedrichshafen muss sich in der Finalserie um die deutsche Meisterschaft geschlagen geben. Berlin entscheidet auch das dritte Duell für sich - und feiert.

07.05.2023

Volleyball-Bundesliga

BR Volleys deklassieren Friedrichshafen und stehen vor Titel

In der deutschen Volleyball-Meisterschaft der Männer naht schon die Entscheidung. Die BR Volleys dominieren das zweite Playoff-Finale bei Rivale Friedrichshafen.

04.05.2023