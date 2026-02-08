VfB sehnt Woche ohne Doppelbelastung herbei

Hamburg (dpa) - Der VfB Stuttgart freut sich nach dem überraschenden Ausrutscher beim abstiegsbedrohten FC St. Pauli auf die kommenden Tage ohne doppelte Belastung während der Woche. «Das war mal eins dieser Spiele, in denen möglicherweise auch die Belastung spürbar wurde», sagte Trainer Sebastian Hoeneß nach dem 1:2 (0:1) in der Fußball-Bundesliga.

In knapp einem Monat hat der VfB neun Pflichtspiele in allen drei Wettbewerben gehabt. Beim Training am Sonntag bekommen die Stammkräfte eine Pause. «Wir werden mit den Jungs trainieren, die nicht gespielt haben. Dann haben wir zwei Tage frei. Was jetzt mal bitter notwendig ist», sagte Hoeneß. Am Samstag (18.30 Uhr/Sky) empfängt der VfB den 1. FC Köln.

Hoeneß: «Das war ein verdienter Sieg»

Hoeneß sprach nach der Pleite gegen die Hamburger und der ersten Liga-Niederlage seit zwei Monaten von einem gebrauchten Nachmittag. «Das war ein verdienter Sieg, ein erkämpfter der St. Paulianer», lobte der VfB-Coach.