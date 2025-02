VfB-Spieler sprechen in Kabine über Bundestagswahl

Stuttgart (dpa/lsw) - Die anstehende Bundestagswahl ist auch Gesprächsthema in der Kabine des VfB Stuttgart. «Mehr als ich dachte», berichtete VfB-Trainer Sebastian Hoeneß. «DIe Jungs sind da interessiert», sagte der 42-Jährige. «Ich hoffe, sie gehen alle wählen.» Er selbst habe trotz des Spiels am Wahltag (19.30 Uhr/DAZN) bei der TSG 1899 Hoffenheim auf eine Briefwahl verzichtet und werde am Sonntag wählen. Der schwäbische Fußball-Bundesligist fährt erst am Spieltag nach Hoffenheim.