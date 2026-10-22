Fußball-Bundesliga

VfB Stuttgart vorerst ohne Vagnoman

Pause wegen einer Oberschenkelverletzung: VfB-Nationalspieler Josha Vagnoman fällt im Bundesliga-Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach aus. Auch Mittelfelspieler Nartey kann nicht mitwirken.

Josha Vagnoman fehlt dem VfB vorerst. Foto: Harry Langer/dpa
Josha Vagnoman fehlt dem VfB vorerst.

Stuttgart (dpa) - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach auf Nationalspieler Josha Vagnoman verzichten. Der Rechtsverteidiger habe sich am Dienstag im Champions-League-Spiel gegen Atlético Madrid (1:1) eine Muskelverletzung zugezogen und falle vorerst aus, teilte der VfB mit. In der Partie am Freitag (20.30 Uhr/Sky) könnte daher auf der rechten Abwehrseite Lorenz Assignon zum Zug kommen. Wie lange Vagnoman fehlt, ist unklar. 

Zudem steht dem schwäbischen Tabellen-13. gegen das noch sieg- und punktlose Schlusslicht Nikolas Nartey nicht zur Verfügung. Der Mittelfeldspieler leidet laut der Mitteilung unter muskulären Problemen. Auch Angreifer Tiago Tomás kann wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel weiterhin nicht mitwirken. Der Portugiese fehlt seit Anfang September.

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