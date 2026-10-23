Fußball-Bundesliga

VfB Stuttgart Favorit gegen Schlusslicht Mönchengladbach

Gegen Borussia Mönchengladbach will der VfB Stuttgart den zweiten Bundesliga-Heimsieg in dieser Saison feiern. Dem Tabellenletzten vom Niederrhein droht ein Negativrekord.

Im vergangenen Januar gewann Verteidiger Hendriks (r) mit dem VfB Stuttgart 3:0 in Mönchengladbach. (Archivbild) Foto: Marius Becker/dpa
Im vergangenen Januar gewann Verteidiger Hendriks (r) mit dem VfB Stuttgart 3:0 in Mönchengladbach. (Archivbild)

Stuttgart (dpa) - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart ist zum Auftakt des siebten Spieltags gegen Schlusslicht Borussia Mönchengladbach am Freitag (20.30 Uhr/Sky) klarer Favorit. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß hofft gegen die noch sieg- und punktlose Elf vom Niederrhein daher auf den zweiten Heimsieg der Saison. Die stark ersatzgeschwächte Borussia würde bei einer weiteren Niederlage einen Negativrekord aufstellen, sie wäre dann der erste Verein in 63 Jahren Bundesliga, der die ersten sieben Spiele verliert. 

Vagnoman und Nartey fallen aus

Dem VfB fehlt drei Tage nach dem 1:1 in der Champions League gegen Atlético Madrid der Rechtsverteidiger Josha Vagnoman. Er zog sich gegen Atlético eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu. Auch Mittelfeldspieler Nikolas Nartey fehlt wegen muskulärer Probleme. Stuttgart ist mit sechs Punkten aus bisher sechs Spielen in die Saison gestartet und steht auf dem 13. Tabellenplatz.

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