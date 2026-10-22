Fußball-Bundesliga

«Tal der Qualen»: Neun Ausfälle bei gebeutelter Borussia

Borussia Mönchengladbach könnte an diesem Freitag einen Negativrekord in 63 Jahren Bundesliga aufstellen. Personell hat Trainer Blessin erhebliche Sorgen.

Alexander Blessin liegt mit Gladbach aktuell auf Platz 18. (Archivbild) Foto: Fabian Strauch/dpa
Alexander Blessin liegt mit Gladbach aktuell auf Platz 18. (Archivbild)

Mönchengladbach (dpa) - Borussia Mönchengladbach muss den drohenden Bundesliga-Negativrekord stark ersatzgeschwächt abwenden. Für das Spiel beim VfB Stuttgart am Freitag (20.30 Uhr/Sky) muss Trainer Alexander Blessin neben Stürmer Tim Kleindienst, Mittelfeldspieler Franck Honorat und Abwehrspieler Ko Itakura (alle Muskelverletzungen) auch auf Angreifer Isaac Lidberg verzichten. Insgesamt fehlen dem Trainer neun Profis.

Letzter mit null Punkten

Damit bleibt im Prinzip nur Shuto Machino im Sturm übrig. «Schönes weißes Papier, da stehen ein paar Namen drauf. Es hat sich nicht viel positiv verändert», sagte der 53 Jahre alte Blessin, früher selbst beim VfB aktiv, zur Personalsituation.

Die Borussia ist mit null Punkten Tabellenletzter. Bei einer Niederlage bei Königsklassen-Club Stuttgart wäre die Borussia der erste Verein in 63 Jahren Bundesliga, der die ersten sieben Spiele verliert. Fortuna Düsseldorf (1991/92), der FSV Mainz 05 (2020/21) und der VfL Bochum (2022/23) haben im jeweils siebten Spiel gepunktet.

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«Niemandem verboten zu lachen»

«Wir müssen durch das Tal der Qualen. Wir haben schon noch ein paar Schritte zu gehen», sagte Blessin, der den Posten in der Länderspielpause übernahm, als die ersten vier Spiele bereits verloren waren. «Dass jetzt hier nicht jeder auf den Tisch rumhüpft und Party macht, ist klar. Aber ich habe niemandem verboten zu lachen und ein paar Witze zu machen. Es ist sehr konzentriert, sehr fokussiert.»

Die Niederlagenserie führt zu immer mehr Unruhe im Club. Der Fan-Dachverband forderte in dieser Woche den Rücktritt von Präsident Rainer Bonhof. «Wir hoffen sehr, dass das Präsidium, mit seinen verdienten und auf persönlicher Ebene von uns geschätzten Persönlichkeiten, den Weg für eine solche Neu-Aufstellung freimacht», hieß es.

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