Fußball-Bundesliga

Medien: Gladbach kurz vor Verpflichtung von Trainer Blessin

Alexander Blessin soll Medienberichten zufolge der neue Trainer von Borussia Mönchengladbach werden. Nach der Länderspielpause würde ein echter Kracher zum Auftakt auf den 53-Jährigen warten.

Alexander Blessin steht vor einem Wechsel auf die Trainerbank von Borussia Mönchengladbach. (Archivbild) Foto: Philipp Szyza/dpa
Alexander Blessin steht vor einem Wechsel auf die Trainerbank von Borussia Mönchengladbach. (Archivbild)

Mönchengladbach (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Trainer Alexander Blessen. Wie die «Rheinische Post» berichtet, befinden sich die Gladbacher in letzten Gesprächen mit Blessins Ex-Club FC St. Pauli über die Freigabe des Trainers. Demnach soll der 53-Jährige bis Mittwoch offiziell vorgestellt werden. Auch die «Bild»-Zeitung und der Bezahlsender Sky hatten berichtet. 

Gladbachs Sportchef Rouven Schröder hatte nach der 3:4-Niederlage in der Bundesliga gegen den FSV Mainz 05 bereits am Wochenende gesagt, dass man mit einem Coach «eine mündliche Einigung erzielt» habe. Den früheren Bremer Trainer Horst Steffen und Christian Titz, von dem sich Hannover 96 kürzlich getrennt hatte, schloss Schröder dabei für den Job aus.

Rheinderby zum Auftakt 

Es sei «jemand, der natürlich auch eine gewisse Erfahrung haben muss, auch schon gezeigt hat, dass er auch mit schwierigen Situationen umgehen kann», berichtete Schröder am Wochenende im Interview mit Sky. Blessin saß zuvor zwei Jahre lang auf der Trainerbank des FC St. Pauli. Mit den Kiezkickern gelang ihm in der Saison 2024/25 als Aufsteiger der Klassenerhalt. In der vergangenen Saison stieg Blessin dann nach einer Heimniederlage gegen den VfL Wolfsburg am letzten Spieltag aus der Bundesliga ab.

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Blessin würde den neuen Job in Mönchengladbach zur dreiwöchigen Länderspielpause antreten und somit genug Eingewöhnungszeit in sein neues Aufgabenfeld bekommen. Nach der Pause würde es für den 53-Jährigen dann direkt mit einer großen Aufgabe losgehen: Im nächsten Bundesliga-Spiel tritt Borussia Mönchengladbach im Rheinderby auswärts beim 1. FC Köln an. 

Borussia Mönchengladbach steht nach vier Niederlagen mit null Punkten auf dem letzten Tabellenplatz in der Bundesliga. Nach der deutlichen 1:5-Niederlage beim SC Freiburg am dritten Spieltag war Trainer Eugen Polanski entlassen worden. Beim Spiel gegen Mainz hatte Interimstrainer Jan-Moritz Lichte die Mannschaft betreut.

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