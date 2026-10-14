Stuttgart peilt zweiten Sieg in der Königsklasse an

Stuttgart (dpa) - Der VfB Stuttgart hofft in der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) bei Slovan Bratislava auf den zweiten Sieg im zweiten Spiel der Ligaphase. Mit weiteren drei Punkten könnte sich der Fußball-Bundesligist zunächst in eine gute Ausgangsposition im Kampf um einen Platz in der K.o.-Phase der Königsklasse bringen. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß muss allerdings auf den verletzten Nationalspieler und Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt verzichten.