Stuttgart peilt zweiten Sieg in der Königsklasse an
Der VfB Stuttgart will am zweiten Spieltag der Champions League einen weiteren Erfolg feiern. Mit dem slowakischen Meister verbindet der Bundesligist durchaus positive Erfahrungen.
Stuttgart (dpa) - Der VfB Stuttgart hofft in der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) bei Slovan Bratislava auf den zweiten Sieg im zweiten Spiel der Ligaphase. Mit weiteren drei Punkten könnte sich der Fußball-Bundesligist zunächst in eine gute Ausgangsposition im Kampf um einen Platz in der K.o.-Phase der Königsklasse bringen. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß muss allerdings auf den verletzten Nationalspieler und Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt verzichten.
In der Champions-League-Saison 2024/25 spielte der VfB schon einmal bei Slovan Bratislava, damals gewannen die Schwaben mit 3:1. Am ersten Spieltag der aktuellen Saison feierte Stuttgart einen 3:1-Heimsieg gegen Viking Stavanger aus Norwegen.