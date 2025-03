Hoeneß winkt bei Champions-League-Frage ab

Frankfurt/Main (dpa) - Coach Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart will nach dem sechsten sieglosen Spiel in Folge in der Fußball-Bundesliga von der Champions-League-Qualifikation nichts wissen. «Also über Champions League oder derartiges zu sprechen, macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Es geht jetzt für uns darum, mal wieder ein Spiel zu gewinnen», antwortete Hoeneß nach dem 0:1 bei Eintracht Frankfurt auf die Frage, ob er den Einzug in die Königsklasse abgehakt habe.