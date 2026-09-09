VfB startet gegen norwegischen Meister in Königsklasse
In Stuttgart erklingt wieder die Champions-League-Hymne. Gegen Viking Stavanger wollen die Schwaben die ersten drei Punkte im Rennen um die K.-o.-Phase einsammeln.
Stuttgart (dpa/lsw) - Als klarer Favorit geht der VfB Stuttgart in sein erstes Spiel der neuen Champions-League-Saison. Gegen den norwegischen Meister Viking Stavanger will der Fußball-Bundesligist heute (18.45 Uhr/DAZN) den Schwung aus seinem jüngsten 4:1-Heimsieg gegen den 1. FC Köln mitnehmen.
Nachdem die Stuttgarter den Einzug in die K.-o.-Runde vor zwei Jahren knapp verpasst haben, wollen sie die Ligaphase der Königsklasse diesmal unbedingt überstehen. Drei Punkte zum Start gegen Stavanger würden sicher helfen.
Die Norweger sind anders als der VfB aber schon voll im Wettkampf-Rhythmus. In der heimischen Liga, die sich anders als die Bundesliga am Kalenderjahr orientiert, liegen sie nach 19 Spieltagen auf dem zweiten Tabellenplatz.