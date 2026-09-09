«Spannend»: VfB-Gegner Stavanger hat gleich zwei Cheftrainer
Vor dem Königsklassen-Start spricht Stuttgarts Coach Sebastian Hoeneß über das ungewöhnliche Trainer-Modell seines Gegners - und hält eine Lobrede auf den norwegischen Fußball.
Stuttgart (dpa/lsw) - Zwei Cheftrainer für eine Mannschaft? Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart findet das Modell von Champions-League-Gegner Viking Stavanger «spannend». Die Norweger werden seit Januar 2021 von zwei gleichberechtigten Chefcoaches betreut: Bjarte Lunde Aarsheim und Morten Jensen. In der vergangenen Saison führte das Duo den Club zu seiner ersten norwegischen Fußballmeisterschaft seit 34 Jahren.
«Es scheint zu funktionieren», sagte Hoeneß anerkennend. Ob das Modell auch für ihn infrage käme? «Ich würde es nicht ausschließen», sagte der 44-Jährige vor dem Königsklassen-Auftakt gegen Stavanger an diesem Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) schmunzelnd. Bisher habe er sich aber auch noch keine Gedanken darüber gemacht. «Es hat noch kein Co-Trainer bei mir auf der Matte gestanden und den Anspruch gestellt, dass wir es genauso handhaben», berichtete er.
Schon Bodö/Glimt sorgte für Furore
Hoeneß lobte Norwegens Fußball in den höchsten Tönen. Das Nationalteam habe bei der WM im Sommer «richtig Spaß gemacht», meinte er. Stürmerstar Erling Haaland von Manchester City sei nicht der einzige «Weltklasse-Spieler» der Skandinavier. Auch Martin Ödegaard vom FC Arsenal etwa gehöre dazu. Norwegen sei ein «kleines Land, das viele gute Fußballer produziert». Und Stavanger wolle sicher ähnlich überraschen wie zuletzt der FK Bodö/Glimt.
Norwegens aktueller Tabellenführer war in der vergangenen Champions-League-Saison sensationell bis ins Achtelfinale vorgedrungen und erst dort an Sporting Lissabon gescheitert. Für Stavanger sei wohl jedes Spiel in der Königsklasse ein «Feiertag», meinte Hoeneß. Ob der Club seiner Meinung nach auch in der Bundesliga mithalten könnte? «Ganz sicher», sagte er.