VfB startet gegen Stavanger in die Königsklasse

Stuttgart (dpa/lsw) - Der VfB Stuttgart startet mit einem Heimspiel gegen Viking Stavanger in die neue Champions-League-Saison. Die Partie des schwäbischen Fußball-Bundesligisten gegen den neunmaligen norwegischen Meister findet am 9. September statt und wird bereits um 18.45 Uhr angepfiffen. Das geht aus den zeitgenauen Ansetzungen der Ligaphase durch die UEFA hervor. Seine acht Gegner hatte der VfB bereits am Donnerstag in Monaco zugelost bekommen.

Seine weiteren drei Heimspiele bestreitet der VfB am 20. Oktober gegen das spanische Topteam Atlético Madrid, am 9. Dezember gegen den französischen Club OSC Lille und am 19. Januar gegen den FC Brügge aus Belgien.

Abschluss beim niederländischen Meister

Auswärts treten die Stuttgarter in der Ligaphase am 14. September bei Slovan Bratislava in der Slowakei, am 3. November beim türkischen Club Galatasaray Istanbul, am 25. November beim italienischen Meister Inter Mailand und am 27. Januar beim niederländischen Champion PSV Eindhoven an.

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