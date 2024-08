Nur Bayern München startet mit Heimspiel - VfB bei Real

Nyon (dpa) - Der FC Bayern München startet als einziges Team aus dem Quintett der Fußball-Bundesliga mit einem Heimspiel in die reformierte Champions League. Zum Auftakt des Wettbewerbs empfängt der deutsche Rekordmeister am 17. September (21.00 Uhr) Dinamo Zagreb in der Allianz-Arena. Das geht aus dem Spielplan hervor, den die Europäische Fußball-Union (UEFA) zwei Tage nach der Auslosung veröffentlichte.