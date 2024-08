Eintracht startet in der Europa League daheim gegen Pilsen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt startet mit einem Heimspiel gegen Viktoria Pilsen in die Europa League. Anstoß der Partie am 26. September ist um 21.00 Uhr. Das teilte der hessische Fußball-Bundesligist am Samstag mit. Die UEFA hatte vorher alle Begegnungen terminiert. Die erste Auswärtspartie bestreitet das Team von Dino Toppmöller am 3. Oktober bei Beşiktaş Istanbul.