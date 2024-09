Frankfurt startet gegen Pilsen in die Europa League

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurt strebt zum Auftakt der Europa League einen Sieg gegen Viktoria Pilsen an. Trainer Dino Toppmöller sieht sein Team am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) im Duell mit dem Tabellendritten aus Tschechien in der Favoritenrolle. Er warnt zugleich aber davor, den Gegner zu unterschätzen. Verzichten muss der Fußball-Bundesligist auf Kevin Trapp, Oscar Højlund und Mario Götze. Der Einsatz von Abwehrchef Robin Koch ist fraglich. Der Nationalspieler plagt sich mit Hüftproblemen.