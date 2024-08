Machbare Aufgaben für Eintracht in der Europa League

Monaco (dpa) - Leichte Heimspiele, knifflige Auswärtstrips: Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat in der reformierten Europa League interessante Aufgaben für die Ligaphase erhalten. Der Gewinner von 2022 empfängt in der Punkterunde Slavia Prag, Ferencvaros Budapest, Viktoria Pilsen und den lettischen Meister FK RFS aus Riga. Auswärts müssen die Hessen bei der AS Rom, Olympique Lyon, dem dänischen Meister FC Midtjylland und Besiktas Istanbul antreten. Das ergab die Auslosung in Monaco.