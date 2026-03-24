Fußball

VfB trennt sich im Aufstiegsrennen von Trainer Gerber

Mitten im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga der Frauen trennt sich der VfB Stuttgart vom Trainer. Das steckt dahinter.

Heiko Gerber ist nicht mehr Trainer der Fußballerinnen des VfB Stuttgart. (Illustration) Foto: Tom Weller/dpa
Heiko Gerber ist nicht mehr Trainer der Fußballerinnen des VfB Stuttgart. (Illustration)

Stuttgart (dpa/lsw) - Heiko Gerber ist nicht mehr Trainer der Zweitliga-Fußballerinnen vom VfB Stuttgart. Der Club trennte sich mitten im Aufstiegsrennen mit sofortiger Wirkung von dem 53-Jährigen, wie die Schwaben mitteilten. Hinsichtlich der Nachfolge will der Tabellenzweite, der damit derzeit einen Aufstiegsplatz belegt, zeitnah eine Entscheidung treffen.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Gerber, der weiterhin für den VfB tätig sein soll, hatte das Amt im Juli 2022 als erster Trainer eines Frauenteams in der Geschichte des Clubs übernommen. Er habe die Frauenfußball-Entwicklung mitgeprägt, wurde Sportdirektor Sascha Glass zitiert.

Aus Sicht des Clubs neuer Input nötig

Dennoch sei der Club nach Analysen sowie der aktuellen Formkurve zu der Entscheidung gekommen. Diese sei erforderlich gewesen, «um einen neuen Input zu geben, in den ausstehenden Spielen alle Kräfte mobilisieren zu können und die für den Aufstieg notwendigen Ergebnisse zu erzielen», äußerte Glass. 

Trotz eines Zuschauerrekords am vergangenen Wochenende hatten die Stuttgarterinnen einen Dämpfer kassiert, als sie vor 31.736 Zuschauern dem FSV Mainz 05 2:4 unterlagen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
VfB-Frauen spielen vor Zweitliga-Rekordkulisse
Ungewohnte Atmosphäre

VfB-Frauen spielen vor Zweitliga-Rekordkulisse

Das Frauen-Team des VfB Stuttgart verlegt ein Heimspiel in die MHP Arena und sorgt damit für eine außergewöhnliche Kulisse.

04.03.2026

Ohne Klausel: VfB Stuttgart verlängert mit Trainer Hoeneß
Fußball-Bundesliga

Ohne Klausel: VfB Stuttgart verlängert mit Trainer Hoeneß

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat den bis 2027 laufenden Vertrag mit Trainer Sebastian Hoeneß vorzeitig um ein Jahr bis 2028 verlängert.

22.03.2025

VfB Stuttgart verwehrt Hamburger SV den Aufstieg

05.06.2023

Bundesliga

Sky-Bericht: VfB Stuttgart trennt sich von Trainer Labbadia

Bruno Labbadia ist einem Medienbericht zufolge nicht mehr Trainer des VfB Stuttgart. Damit wäre auch der dritte Coach in dieser Saison bei den abstiegsbedrohten Schwaben gescheitert.

03.04.2023

Sky: VfB Stuttgart trennt sich von Trainer Labbadia

03.04.2023