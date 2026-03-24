VfB trennt sich im Aufstiegsrennen von Trainer Gerber

Stuttgart (dpa/lsw) - Heiko Gerber ist nicht mehr Trainer der Zweitliga-Fußballerinnen vom VfB Stuttgart. Der Club trennte sich mitten im Aufstiegsrennen mit sofortiger Wirkung von dem 53-Jährigen, wie die Schwaben mitteilten. Hinsichtlich der Nachfolge will der Tabellenzweite, der damit derzeit einen Aufstiegsplatz belegt, zeitnah eine Entscheidung treffen.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Gerber, der weiterhin für den VfB tätig sein soll, hatte das Amt im Juli 2022 als erster Trainer eines Frauenteams in der Geschichte des Clubs übernommen. Er habe die Frauenfußball-Entwicklung mitgeprägt, wurde Sportdirektor Sascha Glass zitiert.

Aus Sicht des Clubs neuer Input nötig

Dennoch sei der Club nach Analysen sowie der aktuellen Formkurve zu der Entscheidung gekommen. Diese sei erforderlich gewesen, «um einen neuen Input zu geben, in den ausstehenden Spielen alle Kräfte mobilisieren zu können und die für den Aufstieg notwendigen Ergebnisse zu erzielen», äußerte Glass.