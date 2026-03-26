Frauenfußball

Neuer Chefcoach der VfB-Frauen kommt aus Freiburg

Nico Schneck übernimmt als Cheftrainer die VfB-Frauen und soll das Team in die Bundesliga führen. Er folgt auf Heiko Gerber, der in dieser Woche freigestellt wurde.

Neuer Coach für Stuttgarts Frauen: Nico Schneck übernimmt. (Symbolbild) Foto: Tom Weller/dpa
Neuer Coach für Stuttgarts Frauen: Nico Schneck übernimmt. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Nico Schneck gibt seinen Posten als Co-Trainer des Frauenfußball-Bundesligisten SC Freiburg auf und soll nun die Spielerinnen des VfB Stuttgart zum Aufstieg in der 2. Bundesliga führen. Er tritt die Nachfolge von Heiko Gerber an. Der 53-Jährige war kurz nach dem Rekordspiel in der MHP-Arena gegen den FSV Mainz 05 (2:4), das 31.736 Zuschauer sahen, freigestellt worden - trotz des zweiten Tabellenplatzes.

«Ich schätze Nico Schneck aufgrund seiner fachlichen Expertise und menschlichen Qualitäten sehr», sagte Stuttgarts General Manager Sascha Glass. «Er hat bei seinen Stationen in Duisburg und zuletzt in Freiburg sowohl als Cheftrainer als auch als Co-Trainer sehr gute Arbeit geleistet.»

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