Neuer Chefcoach der VfB-Frauen kommt aus Freiburg

Stuttgart (dpa/lsw) - Nico Schneck gibt seinen Posten als Co-Trainer des Frauenfußball-Bundesligisten SC Freiburg auf und soll nun die Spielerinnen des VfB Stuttgart zum Aufstieg in der 2. Bundesliga führen. Er tritt die Nachfolge von Heiko Gerber an. Der 53-Jährige war kurz nach dem Rekordspiel in der MHP-Arena gegen den FSV Mainz 05 (2:4), das 31.736 Zuschauer sahen, freigestellt worden - trotz des zweiten Tabellenplatzes.