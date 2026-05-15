Fußball-Bundesliga

VfB verlängert mit Mittelfeld-Allrounder Nartey

Nikolas Nartey unterschreibt einen neuen Vertrag in Stuttgart. Der Däne hat schon viele Rückschläge hinter sich - und im Saisonfinale mit dem VfB noch wichtige Spiele vor der Brust.

Hat beim VfB verlängert: Allrounder Nikolas Nartey. (Archivbild) Foto: Harry Langer/dpa
Hat beim VfB verlängert: Allrounder Nikolas Nartey. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat den auslaufenden Vertrag mit Mittelfeld-Allrounder Nikolas Nartey bis zum 30. Juni 2028 verlängert. Der 26-Jährige wurde in den vergangenen Jahren immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen, in der aktuellen Saison kommt er aber schon auf 36 Pflichtspiel-Einsätze für den DFB-Pokalfinalisten.

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Nartey habe sich «zu einem stabilen und wichtigen Faktor innerhalb unserer Mannschaft entwickelt», sagte VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth in einer Clubmitteilung. «Ich darf Teil einer starken Mannschaft sein, ich werde von einem hervorragenden Trainer-Team gecoacht, das die Weiterentwicklung von uns als Mannschaft sowie von jedem einzelnen Spieler im Blick hat», erklärte Nartey, der im März sein Debüt im dänischen Nationalteam gefeiert hat.

Für die Stuttgarter stehen noch zwei wichtige Saisonspiele an. Am Samstag (15.30 Uhr) bei Eintracht Frankfurt kämpfen sie um den Champions-League-Einzug, eine Woche später gegen den FC Bayern München um den Titel im DFB-Pokal.

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