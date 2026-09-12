Fußball-Bundesliga

VfB wundert sich über VAR - «Nervt dann auch»

Kein Elfmeterpfiff, kein Videobeweis: Der VfB Stuttgart fühlt sich bei der Auswärtsniederlage gegen die TSG Hoffenheim benachteiligt.

Stuttgarts Angelo Stiller musste angeschlagen ausgewechselt werden. Foto: Uwe Anspach/dpa
Stuttgarts Angelo Stiller musste angeschlagen ausgewechselt werden.

Sinsheim (dpa) - Der VfB Stuttgart ärgert sich über einen nicht gegebenen Elfmeter und kritisiert, dass in dieser Szene der Videobeweis nicht zum Einsatz kam. Bei der 1:2-Niederlage in Hoffenheim war Mittelfeldspieler Angelo Stiller Mitte der ersten Hälfte von TSG-Verteidiger Ozan Kabak am Knie getroffen worden. 

«Das ist ein Foulspiel», sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß. Er habe sich noch auf der Bank die Szene in der Wiederholung angeschaut. «Du siehst sofort, wie sein Knie wegschlackert, und es gibt keine Verzögerung zwischen Schlag und Schmerzempfinden. Er fällt und schreit sofort.»

Schiedsrichter Sven Jablonski habe ihm gesagt, die Szene nicht gesehen zu haben. «Dann hat er aber jemanden im Keller, der es für ihn sehen kann. Dann gibt es ja schon auch die Möglichkeit, ihm zumindest die Möglichkeit zu geben, das noch mal neu zu bewerten», monierte Hoeneß. 

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VfB-Trainer Sebastian Hoeneß hat ein Foul an Stiller im Strafraum gesehen. Foto: Uwe Anspach/dpa
VfB-Trainer Sebastian Hoeneß hat ein Foul an Stiller im Strafraum gesehen.

VAR-Einsatz im eigenen Strafraum irritiert den VfB

Die Schwaben wunderten sich insbesondere, dass der VAR dagegen nach einer Szene in ihrem Strafraum zum Einsatz kam. Kurz vor der Halbzeit hatten die Hoffenheimer vergeblich einen Elfmeter gefordert. Jablonski schaute sich die Bilder am Spielfeldrand an und ahndete dann, dass ein Hoffenheimer schon vor einem Stuttgarter den Ball mit der Hand berührt hatte.

«Bei dem Handspiel gab es überhaupt nichts zu interpretieren aus meiner Sicht. Da werden alle durcheinandergebracht, nervt dann auch», sagte VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. 

Stiller-Verletzung unklar

Stiller hatte nach einer Behandlung zunächst weiter gespielt, war dann aber doch ausgewechselt worden. «Klar wird ohne Angelo der Spielfluss jetzt nicht besser», meinte Wohlgemuth. Man habe gemerkt, dass Stiller «als Rhythmusgeber und Dreh- und Angelpunkt» fehle.

Die genaue Diagnose steht noch aus. «Ich habe nur gehört, dass er ein Hämatom hat am Knie, das ihn beeinträchtigt hat», berichtete Hoeneß. «Ich weiß jetzt nicht, wie dramatisch es ist.»

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