Hagel-Video

Video-Wirbel um Hagel - Ehefrau geht in die Offensive

Ein alter Clip, Empörung – und nun meldet sich seine Frau zu Wort: Nach heftiger Kritik an einem Video über «rehbraune Augen» bekommt CDU-Spitzenkandidat Hagel Rückendeckung von Zuhause.

Manuel Hagel wird von seiner Ehefrau Franziska in Schutz genommen. Hier ein Kuss auf dem Landespresseball. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Manuel Hagel wird von seiner Ehefrau Franziska in Schutz genommen. Hier ein Kuss auf dem Landespresseball. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach dem viel kritisierten Video, in dem CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel über die «rehbraunen Augen» eines Mädchens schwärmt, springt ihm seine Ehefrau bei. «Ich würde meinen Mann sofort wieder heiraten», sagte Franziska Hagel dem Magazin «Bunte». Ihr Ehemann sei ein Partner «auf Augenhöhe». 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Vergangene Woche hatte eine grüne Bundestagsabgeordnete einen acht Jahre alten Clip gepostet, der Hagel bei einem Interview zeigt. Hagel, damals 29 Jahre alt und Landtagsabgeordneter, berichtet darin von einem Schulbesuch. In der Klasse hätten 80 Prozent Mädchen gesessen. «Also da gibt’s für 29-jährige Abgeordnete schlimmere Termine als diesen», sagt Hagel. Dann geht er auf eine Schülerin ein: «Ich werd’s nie vergessen, die erste Frage, sie hieß Eva, braune Haare, rehbraune Augen.» Der Clip sorgt für heftige Kritik.

Ehefrau: Aussagen passen nicht zu ihm 

«Dass dieser Satz mal solche Wellen schlägt, hätte ich, ganz ehrlich gesagt, nicht gedacht. Ich fand ihn aber einfach nicht gut. Das hat irgendwie gar nicht zu ihm gepasst», sagte Franziska Hagel. Ihr Ehemann rede oft sehr launig, wenn er politische Sachverhalte entlang von Menschen erkläre, die er getroffen habe. Was sie überrascht habe, sei nicht die Debatte gewesen, sondern wie viele Menschen sich gemeldet und gesagt hätten: «Das ist nicht der Mensch, den wir kennen und erleben.» Hagel selbst hatte eingeräumt, dass der Einstieg in das Interview «Mist» gewesen sei. 

CDU vermutet Schmutzkampagne

In CDU-Kreisen wird bereits seit Tagen gemutmaßt, dass hinter der Veröffentlichung eine abgestimmte Aktion bei den Grünen steckt. Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir hatte dazu gesagt, dass seine Partei nichts veröffentlicht habe, sondern «eine Abgeordnete hat was veröffentlicht, was im Netz frei zugänglich ist». Auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) betonte, dass es sich nicht um eine konzertierte Aktion der Grünen gehandelt habe. 

Auch Vize-Regierungschef Thomas Strobl (CDU) kritisierte die Grünen für ihre Wahlkampfführung. «Das ist eine Kampagne wirklich aus der untersten Schublade», sagte er am Dienstag in Stuttgart. Die Grünen könnten nicht so tun, als hätten sie damit gar nichts zu tun. Sie trügen Verantwortung für die Kampagne vor der Landtagswahl am 8. März.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
«Schmutzwahlkampf»: CDU macht Grünen schwere Vorwürfe
Hagel-Video

«Schmutzwahlkampf»: CDU macht Grünen schwere Vorwürfe

Ein acht Jahre altes Video setzt den CDU-Spitzenkandidaten kurz vor der Wahl unter Druck. Dahinter stehe keine grüne Kampagne, versichert Kretschmann seinem Koalitionspartner. Der sieht das anders.

03.03.2026

Palmer mahnt Fairness an im Streit um Hagel-Video
Spruch über Schülerin

Palmer mahnt Fairness an im Streit um Hagel-Video

Kurz vor der Landtagswahl sorgt ein altes Video von CDU-Mann Hagel für Diskussionen – nun meldet sich Palmer zu Wort. Der Tübinger OB findet deutliche Worte für das Vorgehen einer Grünen-Abgeordneten.

26.02.2026

Grünen-Politikerin wirft Hagel «verbale Entgleisung» vor
Spruch über Schülerin

Grünen-Politikerin wirft Hagel «verbale Entgleisung» vor

«Rehbraune Augen»: Kurz vor der Wahl steht CDU-Spitzenkandidat Hagel wegen alten Aussagen über einen Schulbesuch in der Kritik. Geht es um Sexismus? Oder ist das schmutziger Wahlkampf?

25.02.2026

Hagels Spruch über Schülerin – das sagt Özdemir dazu
Dreier-Debatte

Hagels Spruch über Schülerin – das sagt Özdemir dazu

Im Wahlkampfendspurt sorgt ein Video aus 2018 für Wirbel: CDU-Mann Hagel spricht darin über eine Schülerin – und bekommt scharfe Kritik von den Grünen. Deren Spitzenkandidat äußert sich live im TV.

24.02.2026

CDU-Kandidat wegen Spruch über Schülerin in der Kritik
«Rehbraune Augen»

CDU-Kandidat wegen Spruch über Schülerin in der Kritik

Auf den letzten Metern vor der Landtagswahl postet eine Grünen-Politikerin ein altes Video über den CDU-Frontmann. Da geht es um einen Schulbesuch und eine Schülerin. «War Mist», sagt Hagel nun.

24.02.2026