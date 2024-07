Viel Sonne zum Wochenstart - ab Mitte der Woche wieder Regen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen sollten sich in der neuen Woche auf hochsommerliche Temperaturen bis 34 Grad einstellen. Zu Beginn der Woche gibt es viel Sonne, die verschwindet gegen Mitte der Woche immer wieder hinter Wolken. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, steigen die Temperaturen heute bereits auf 24 bis 27 Grad. Am Dienstag wird es dann hochsommerlich: Die Sonne scheint bei Höchsttemperaturen zwischen 29 und 34 Grad, in Hochlagen um die 26 Grad.