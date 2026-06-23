Hauptreisezeit beginnt

Viele Sommerbaustellen auf Straßen und Schienen

Ferienstart mit Hindernissen: Wer sich demnächst auf der Autobahn Richtung Urlaub auf den Weg macht, muss Geduld mitbringen. Auch bei der Bahn gibt es vielerorts nur eingeschränkten Verkehr.

Ausgerechnet auf die Ferienzeit werden viele Baustellen gelegt. (Symbolbild) Foto: Andrea Löbbecke/dpa
Ausgerechnet auf die Ferienzeit werden viele Baustellen gelegt. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Urlauber müssen auf dem Weg in die Ferien Ende der Woche damit rechnen, dass es auf den Autobahnen eng wird. Denn der Reiseverkehr trifft auf zahlreiche Baustellen. Im Rhein-Main-Gebiet sind fast alle Autobahnen betroffen. 

Der ADAC führt unter anderem die A3 auf, die zwischen Mönchhof-Dreieck und Wiesbadener Kreuz eine neue Fahrbahn erhält. Baustellen gibt es unter anderem auch auf der A60 und der A66.

Pendlerverkehr trifft auf Reiseverkehr

Insbesondere zum Ferienstart drohen hier Staus, wenn der Pendlerverkehr mit dem einsetzenden Reiseverkehr zusammenfällt, heißt es vom ADAC. Damit müsse man ab diesem Donnerstagnachmittag rechnen - und zwar in Richtung Süden und in Richtung Norden.

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Die A7, eine der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen in Deutschland, wird auf mehreren Abschnitten von Baustellen beengt. In Osthessen ist die A4 zwischen Friedewald und Kirchheimer Dreieck nur eingeschränkt befahrbar, gleiches gilt für die A45, unter anderem zwischen Wetzlar-Ost und Wetzlarer Kreuz. 

Hinzu kommen aktuell rund 45 Baustellen auf Bundesstraßen und rund 70 auf Landesstraßen, heißt es von der Verkehrsbehörde Hessen Mobil. In den Sommerferien kommen insgesamt 45 hinzu. Kräftig gebaut wird auch innerorts. 

Rechtsrheinische Vollsperrung bei der Bahn 

Bei der Bahn ist wegen Baustellen ebenfalls nicht mit reibungslosem Verkehr zu rechnen. Folgende Strecken sind in den Ferien zeitweise betroffen: Lahn-Kinzig-Bahn, Bahnstrecke Fulda-Bebra und die linke Rhein-Strecke Köln-Mainz, hier wird die Korridorsanierung auf der rechten Rheinseite vorbereitet. Am 10. Juli beginnt dort die große Sanierung, die eine fünfmonatige Vollsperrung nötig macht.

Weiter gehen die Arbeiten am Knoten Mainz. Von Baumaßnahmen betroffen sind in den kommenden Wochen zeitweise auch S- und Regionalbahnen, die durch Frankfurt-Höchst fahren. Baumaßnahmen gibt es auch am Frankfurter Hauptbahnhof und am Bahnhof Frankfurt-West.

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