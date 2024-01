Vielfach Sonnenschein in Hessen bei frostigen Temperaturen

Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen scheint am Donnerstag vielerorts die Sonne bei kalten Temperaturen. Erst am Nachmittag ziehen im Norden Wolken auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Es bleibt niederschlagsfrei. Die Höchsttemperatur erreichen den Vorhersagen zufolge minus ein Grad im Norden und zwei Grad im Süden.